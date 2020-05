E’ uno smartphone dalle caratteristiche e dal design essenziale. Piccolo, compatto, funzionale. Questo dispositivo offre tutto ciò di cui si ha bisogno – nei limiti, ma lo fa – ad un prezzo bassissimo. Si chiama IMO Q2 Plus, costa poco più di 30 euro e, considerando le sue caratteristiche, potrebbe essere la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un secondo smartphone (da utilizzare, per esempio, esclusivamente in ambiente di lavoro o da portare in vacanza, in modo da evitare di esporre il dispositivo principale a più fattori di rischio), per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo e non ha ancora acquisito familiarità con la tecnologia (come i bambini e le persone più anziane) o più semplicemente per l’utente che non ha troppe pretese.

IMO Q2 Plus, le caratteristiche dello smartphone super-economico

IMO Q2 Plus dispone di uno schermo da 4 pollici con risoluzione 480 x 854 pixel e tasti di navigazione per spostarsi all’interno del dispositivo (andare alla pagina precedente, al menù principale, alla schermata home, ecc.). Lo smartphone è alimentato da un SoC SC9832E con processore quad-core da 1.4 GHz, accompagnato da 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 32 GB.

IMO Q2 Plus è dotato di una fotocamera esterna da 2 MP con flash LED e una fotocamera frontale da 0.3 MP. Punto di forza di questo dispositivo, più che le sue prestazioni, è la sua batteria da 1.500 mAh che assicura fino a 14 giorni di autonomia in stand-by. Disponibile la connettività LTE, WiFi, Bluetooth, mentre a bordo troviamo Android Go. Lo smartphone è disponibile al momento nel Regno Unito al prezzo di 30£ e può essere anche acquistato con Vodafone.