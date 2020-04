Basta poco più di cinquanta euro per portarsi a casa un buon smartphone. Ampio schermo da oltre 6 pollici, tripla fotocamera esterna, memoria espandibile, batteria da 4.350 mAh e le più recenti funzionalità di Android 10. E’ il nuovo Doogee X95, in vendita sullo shop Online dell’azienda, nonché sugli e-commerce cinesi AliExpress e GearBest al prezzo di circa 56 euro.

Doogee X95 è lo smartphone ideale per chi non ha troppe pretese e cerca un dispositivo che gli consenta di usare i Social, le app di messaggistica, consultare la posta elettronica e le pagine Web, nonché scattare foto con una buona risoluzione e guardare contenuti video. Eseguire le app o i giochi più pesanti è possibile, ma a qualche compromesso e accettando qualche rallentamento.

Doogee X95, le caratteristiche

Doogee X95 è dotato di un display LCD da 6,52 pollici con risoluzione HD+ e notch a goccia. La fotocamera frontale per selfie è da 5 MP e supporta diverse funzionalità, tra cui la modalità Beauty, che elimina le imperfezioni e garantisce selfie migliori. Sulla retro troviamo, invece, una tripla fotocamera inserita in un modulo circolare, con sensore principale da 13 MP, un sensore di profondità di campo da 2 MP ed un teleobiettivo da 2 MP con zoom 2X.

Doogee X95 è alimentato da un SoC MediaTek MT6737, con un processore quad-core Cortex-A53 da 1,3 GHz, accompagnato da 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con mciroSD. Sono disponibili due slot per le schede, per cui è possibile sia utilizzare lo smartphone in modalità dual-SIM, che impegnare uno slot con una microSD per estendere la capacità di archiviazione dello smartphone.

Doogee X95 è dotato di una batteria da 4.350 mAh, non supporta la ricarica rapida e non dispone di un lettore di impronta digitale. Del resto, queste mancanze sono comunque accettabili e giustificabili, considerando il prezzo di vendita dello smartphone. E’ però possibile sbloccare il dispositivo mediante il riconoscimento facciale.

Doogee X95 può essere acquistato su AliExpress, Gearbest e sul negozio online di Doogee.