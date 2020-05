Disney+ ha finalmente svelato il catalogo in arrivo a maggio 2020, e già vi possiamo anticipare che il nuovo servizio di streaming di film e serie TV amplierà la sua offerta con emozionanti novità. Ovviamente il nome non tradisce, e se nel catalogo avete già apprezzato l’innesto di Mulan e dela classiso La spada nella roccia, l’arrivo di Star Wars – L’ascesa di Skywalker, Toy Story 4, l’ultima puntata di The Mandalorian e High School Musical vi incolleranno al divano.

Pur essendo praticamente ancora al debutto, la piattaforma Disney+ dispone delle migliori saghe cinematografiche garantite dalla partnership con 20th Century Fox unite alle più belle storie animate della casa di produzione di Topolino. Vediamo dunque insieme cosa ci aspetta a maggio 2020.

Disney+: catalogo maggio 2020, cosa vedere e novità film e serie TV

Procedendo in ordine di inserimento sul catalogo, già dal primo del mese arriverà Toy Story 4, ovvero l’ultima fatica targata Disney Pixar dedicata al mondo dei giocattoli viventi. Dal 4 maggio gusteremo sullo schermo l’arrivo dell’ultimo Star Wars – L’ascesa di Skywalker, il capitolo conclusivo della nuova trilogia firmata dalla regia di J.J. Abrams. Tre giorni dopo sarà invece la volta di un revival degli anni ’90 grazie al classico Pretty Princess, con Anne Hathaway e Julie Adrews immerse nell’immaginario regno di Genovia.

Per i fan del Marvel Cinematic Universe arriva invece il 15 maggio Ant-Man and the Wasp, il sequel del primo fortunato film con protagonista Paul Rudd a cui si affianca la mozzafiato Evangeline Lilly e Michelle Pfeiffer. Scavallato metà mese, non perdetevi la possibilità di recuperare il 21 maggio un film culto come Tron: Legacy, sequel del primo strepitoso capitolo del 1982 che vede ancora protagonista Jeff Bridges e una colonna sonora firmata dai Daft Punk.

Il giorno dopo ecco l’operazione nostalgia su Disney+, poiché con “Ritorno al Bosco dei 100 Acri” potremo tornare nei panni di Christopher Robin (diventato adulto e impersonato da Ewan McGregor) e rincontrare Winnie The Pooh, Tigro e tutti gli altri.

Ma il piatto forte che tutti attendono è ovviamente uno solo: The Mandalorian. Il fortunato spin-off dell’universo di Star Wars ha raccolto moltissimi consensi, e dal 1 maggio avremo modo di continuare il nostro viaggio da cacciatori di taglie con la messa in onda dell’episodio 8. Ogni puntata sarà distribuita una volta alla settimana, così come quelle di High School Musical: The Musical.