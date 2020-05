Unieuro è fuori di testa, in questi giorni di inizio maggio è riuscita a lanciare una campagna promozionale che vuole dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, tutti i prodotti presentano prezzi decisamente inferiori al listino originario, senza limitazioni particolari.

La maggior parte dei punti vendita Unieuro sono attualmente chiusi al pubblico, i pochi aperti (almeno fino al 4 maggio) accettano solamente ordini urgenti, per questo motivo la via più breve per completare gli acquisti consiste proprio nel sito ufficiale dell’azienda. In questo caso le spedizioni sono sempre gratis sugli ordini superiori ai 49 euro; coloro che spenderanno più di 199 euro, inoltre, potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamenti diretti dal conto corrente bancario.

Volantino Unieuro: tantissime occasioni dai prezzi più bassi

I migliori smartphone in promozione sono perfettamente in grado di soddisfare la maggior parte degli utenti in Italia, partendo dalla fascia alta del mercato non possiamo che annoverare Samsung Galaxy S10 Lite a 599 euro, finendo poi sul decaduto Asus ZenFone 6 raggiungibile con un esborso di 399 euro.

Il mercato intermedio è il maggiormente colpito e sicuramente il più interessante, non dimentichiamo infatti di acquistare Xiaomi Redmi Note 8T al prezzo finale di 169 euro, Huawei Nova 5T a 299 euro, Realme 5 a 159 euro, arrivando addirittura sull’ottimo Oppo Reno 2Z a 299 euro.

Il volantino Unieuro naturalmente nasconde al proprio interno anche tante altre proposte commerciali da non perdere di vista, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire il sito ufficiale.