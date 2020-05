Comet raccoglie al proprio interno alcune delle offerte migliori tra quelle viste nell’ultimo periodo, riuscendo difatti a raggiungere i livelli delle dirette concorrenti del mercato, quali sono indiscutibilmente Unieuro, MediaWorld e Trony. Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi esclusivamente validi sul sito ufficiale dell’azienda, gli acquisti, salvo rari casi, non potranno essere completati nei punti vendita fisici (data la chiusura a causa della quarantena).

Dovendosi rivolgere esclusivamente all’e-commerce, Comet ha pensato di introdurre la spedizione gratuita su tutti gli ordini di valore superiore ai 49 euro. Gli utenti che supereranno tale cifra potranno ottenere la consegna gratis, in caso contrario sarà necessario versare un piccolissimo contributo.

Volantino Comet: i prezzi sono più bassi delle aspettative

Il volantino Comet non delude assolutamente le aspettative dei consumatori, per l’occasione l’azienda è riuscita a lanciare tanti prezzi bassi su innumerevoli modelli delle più svariate categorie merceologiche. Osservando da vicino il mondo degli smartphone, ad esempio, ecco arrivare lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro in vendita a 269 euro, uno dei terminali più in voga e richiesti dal pubblico italiano, sopratutto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Sempre restando entro il brand Xiaomi, non possiamo trascurare la presenza dello Xiaomi Mi Note 10, un medio di gamma da 499 euro in grado di garantire prestazioni complessive superiori a tanti prodotti attualmente in vendita allo stesso prezzo.

Ogni altra informazione in merito al volantino Comet la potete estrapolare dalle pagine elencate a questo link.