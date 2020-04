Expert riassume tutto quanto di buono visto e scoperto in passato entro un unico grande volantino, creato a regola d’arte per cercare di avvicinare il pubblico italiano all’acquisto di prodotti di tecnologia generale, oltre che naturalmente agli ultimi smartphone lanciati sul mercato.

Tutti coloro che vorranno approfittare di una delle migliori campagne di sempre, lo potranno fare direttamente dal sito ufficiale dell’azienda; gli acquisti prevedono la consegna gratuita presso il domicilio, indipendentemente dal livello dell’ordine effettuato, in tutte le parti d’Italia. Nell’eventualità in cui risiediate nelle vicinanze di un negozio ancora aperto, sappiate che potrete trovare esattamente gli stessi prezzi, recandovi personalmente ma solo in casi di emergenza o di urgenza conclamata.

Volantino Expert: perché risparmiare è così facile

Per cercare di rendere felici più utenti possibili, il volantino Expert ha deciso di non avvicinarsi a dispositivi troppo costosi, ma restare entro una fascia di prezzo che non supera i 500 euro. I due terminali più richiesti della campagna promozionale restano essere Galaxy A71 e Huawei P30, modelli in vendita a non più di 449 euro e perfettamente in grado di rendere giustizia proprio per la qualità generale del prodotto in sé.

Non mancano ad ogni modo anche dispositivi decisamente più economici, come ad esempio Oppo A5 2020, Galaxy A40 o Huawei Y6s, tutti disponibili all’acquisto a meno di 200 euro. Chiaramente le prestazioni sono inferiori rispetto alle precedenti, ma restano più che soddisfacenti se confrontate tra di loro.