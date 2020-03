Xiaomi ha presentato oggi i nuovi smartphone Mi 10 e Mi 10 Pro, con un impressionante comparto fotografico che si compone, tra l’altro, di un sensore principale da 108 MP, il più grande sensore per smartphone attualmente presente sul mercato. Ed è proprio il comparto fotografico il principale punto di forza della nuova famiglia di smartphone targati Xiaomi, o la ciliegina sulla torta… dipende dai punti di vista.

Oltre a poter contare sull’alta qualità delle foto garantita dal sensore da 108 MP, è possibile ritrarre scene in piena prospettiva, grazie alla lente ultra-grandangolare da 20MP di Mi 10 Pro, scattare degli splendidi ritratti con lo zoom 2X o inquadrare soggetti lontani con lo zoom 50X stabilizzato OIS ultra long-range. Tutto ciò, unito al modulo autofocus laser della fotocamera principale, all’AI Photo Optimizer 2.0, alla night mode 2.0 e al dual-flash, permette di scattare delle bellissime immagini anche in condizioni di scarsa luminosità.

Anche dal punto di vista del design, Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono davvero innovativi. Rispetto ai modelli precedenti, infatti, i nuovi smartphone presentano un design 3D curvo sul fronte e sul retro, con bordi lisci e sagomati e lunette laterali sottili per garantire una maggiore ergonomia. Entrambi gli smartphone, poi, sono dotati di Gorilla Glass 5 sulla parte anteriore e posteriore per assicurare una maggiore solidità, mentre sulla parte frontale, la fotocamera appositamente progettata per integrarsi nel display, ha permesso di ridurre al minimo le cornici, aumentando, di conseguenza, le superfici di visualizzazione.

Il display, poi, garantisce una riproduzione dei colori accurata e fedele, mentre la tecnologia a 90 Hz fornisce una risposta veloce dello schermo, garantendo un’esperienza d’uso fluida e veloce. Dal punto di vista hardware, entrambi gli smartphone sono alimentati dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 865, già abilitato per il 5G, che oltre a delle prestazioni al top offre anche una serie di miglioramenti nella gestione del consumo energetico, garantendo una maggiore autonomia.

Il tutto è accompagnato dall’innovativo sistema di raffreddamento LiquidCool 2.0, che si compone di una grande camera di vapore e di una lastra in grafene a sei strati che dissipa il calore generato durante l’uso prolungato dello smartphone, così da garantire le massime prestazioni anche in situazioni di stress.

A seguire, le specifiche tecniche di Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 pro ed i relativi prezzi di vendita.

Xiaomi Mi 10 Pro, scheda tecnica e prezzi

Dimensioni : 162,58mm x 74,80mm x 8,96mm, 208gr

: 162,58mm x 74,80mm x 8,96mm, 208gr Display : 6.67” TrueColor DotDisplay AMOLED

Formato 19.5:9, risoluzione 2340×1080 FHD+

Frequenza di aggiornamento a 90Hz, touch refresh rate 180Hz

Rapporto di contrasto a 5,000,000:1 (typ)

Luminosità max. 1200nit

JNCD<0.55, △E<1.11

Supporto per DCI-P3, HDR10+

Doppio sensore di luce ambientale (anteriore e posteriore)

Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light

: 6.67” TrueColor DotDisplay AMOLED Formato 19.5:9, risoluzione 2340×1080 FHD+ Frequenza di aggiornamento a 90Hz, touch refresh rate 180Hz Rapporto di contrasto a 5,000,000:1 (typ) Luminosità max. 1200nit JNCD<0.55, △E<1.11 Supporto per DCI-P3, HDR10+ Doppio sensore di luce ambientale (anteriore e posteriore) Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Processore : Qualcomm®️ SnapdragonTM 865, velocità di clock fino a 2,84Ghz

: Qualcomm®️ SnapdragonTM 865, velocità di clock fino a 2,84Ghz Memoria : LPDDR5 + UFS 3.0

: LPDDR5 + UFS 3.0 Versioni di memoria : 8GB+256GB

: 8GB+256GB Fotocamera esterna : Obiettivo principale da 108MP con sensore 1/1,33”, 8P, Super Pixel 4-in-1 da 1,6μm con OIS

Lente ultra-grandangolare da 20MP, 117° FOV

Teleobiettivo da 12MP con doppio PD

Teleobiettivo da 8MP con zoom ibrido 10x con OIS

: Obiettivo principale da 108MP con sensore 1/1,33”, 8P, Super Pixel 4-in-1 da 1,6μm con OIS Lente ultra-grandangolare da 20MP, 117° FOV Teleobiettivo da 12MP con doppio PD Teleobiettivo da 8MP con zoom ibrido 10x con OIS Fotocamera interna : Fotocamera in-display da 20MP

: Fotocamera in-display da 20MP Batteria e ricarica : Batteria ad alta capacità da 4500mAh (typ)

Ricarica rapida cablata da 50W (al 100% in 45 minuti*)

Ricarica rapida wireless da 30W

Ricarica wireless inversa

Caricabatterie da 65W incluso nella confezione

: Batteria ad alta capacità da 4500mAh (typ) Ricarica rapida cablata da 50W (al 100% in 45 minuti*) Ricarica rapida wireless da 30W Ricarica wireless inversa Caricabatterie da 65W incluso nella confezione Sistema di raffreddamento : LiquidCool 2.0 – Camera di vapore + grafite multistrato + grafene con riduzione della temperatura della CPU fino a 10,5°C*

: LiquidCool 2.0 – Camera di vapore + grafite multistrato + grafene con riduzione della temperatura della CPU fino a 10,5°C* Connessione : NFC multifunzione, blaster IR

: NFC multifunzione, blaster IR Sicurezza : Sensore di impronte digitali ultra sottile sotto lo schermo

: Sensore di impronte digitali ultra sottile sotto lo schermo Supporto di Rete : 5G: Sub-6 n1/n3/n7/n28/n77/n78

Supporta Wi-Fi 6, 5G MultiLink

: 5G: Sub-6 n1/n3/n7/n28/n77/n78 Supporta Wi-Fi 6, 5G MultiLink Audio : Doppio speaker lineare 1216, sistema di altoparlanti simmetriciCamera sonora da 1,2cc; Certificazione Hi-Res Audio

: Doppio speaker lineare 1216, sistema di altoparlanti simmetriciCamera sonora da 1,2cc; Certificazione Hi-Res Audio Sistema operativo: MIUI 11 basato su Android 10

Xiaomi Mi 10 Pro sarà in vendita a partire dal prossimo 7 Aprile al prezzo di 999,99 euro nelle colorazioni Alpine White e Solstice Grey. Chi effettuerà il pre-ordine online dal 28 Marzo al 6 Aprile, riceverà in omaggio il Mi Smart Sensor Set.

Xiaomi Mi 10, scheda tecnica e prezzi

Dimensioni : 162,58mm x 74,80mm x 8,96mm, 208gr

: 162,58mm x 74,80mm x 8,96mm, 208gr Display : 6.67” TrueColor DotDisplay AMOLED

Formato 19.5:9, risoluzione 2340×1080 FHD+

Frequenza di aggiornamento a 90Hz, touch refresh rate 180Hz

Luminosità max. 1200nit

Supporto per DCI-P3, HDR10+

Doppio sensore di luce ambientale (anteriore e posteriore)

Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light

: 6.67” TrueColor DotDisplay AMOLED Formato 19.5:9, risoluzione 2340×1080 FHD+ Frequenza di aggiornamento a 90Hz, touch refresh rate 180Hz Luminosità max. 1200nit Supporto per DCI-P3, HDR10+ Doppio sensore di luce ambientale (anteriore e posteriore) Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Processore : Qualcomm®️ SnapdragonTM 865, velocità di clock fino a 2,84Ghz

: Qualcomm®️ SnapdragonTM 865, velocità di clock fino a 2,84Ghz Memoria : LPDDR5 + UFS 3.0

: LPDDR5 + UFS 3.0 Versioni di memoria : 8GB+128GB

8GB+256GB

: 8GB+128GB 8GB+256GB Fotocamera esterna : Obiettivo principale da 108MP con sensore 1/1,33”, 7P, Super Pixel 4-in-1 da 1,6μm con OIS

Lente ultra-grandangolare da 13MP, 123° FOV

Obiettivo con sensore di profondità da 2MP, 1.75μm

Obiettivo macro da 2MP

: Obiettivo principale da 108MP con sensore 1/1,33”, 7P, Super Pixel 4-in-1 da 1,6μm con OIS Lente ultra-grandangolare da 13MP, 123° FOV Obiettivo con sensore di profondità da 2MP, 1.75μm Obiettivo macro da 2MP Fotocamera interna : Fotocamera in-display da 20MP

: Fotocamera in-display da 20MP Batteria e ricarica : Batteria ad alta capacità da 4780mAh (typ)

Ricarica rapida cablata da 30W (al 100% in 56 minuti*)

Ricarica rapida wireless da 30W

Ricarica wireless inversa

Caricabatterie da 30W incluso nella confezione

: Batteria ad alta capacità da 4780mAh (typ) Ricarica rapida cablata da 30W (al 100% in 56 minuti*) Ricarica rapida wireless da 30W Ricarica wireless inversa Caricabatterie da 30W incluso nella confezione Sistema di raffreddamento : LiquidCool 2.0 – Camera di vapore + grafite multistrato + grafene con riduzione della temperatura della CPU fino a 10,5°C*

: LiquidCool 2.0 – Camera di vapore + grafite multistrato + grafene con riduzione della temperatura della CPU fino a 10,5°C* Connessione : NFC multifunzione, blaster IR

: NFC multifunzione, blaster IR Sicurezza : Sensore di impronte digitali ultra sottile sotto lo schermo

: Sensore di impronte digitali ultra sottile sotto lo schermo Supporto di Rete : 5G: Sub-6 n1/n3/n7/n28/n77/n78

Supporta Wi-Fi 6, 5G MultiLink

: 5G: Sub-6 n1/n3/n7/n28/n77/n78 Supporta Wi-Fi 6, 5G MultiLink Audio : Doppio speaker lineare 1216,

sistema di altoparlanti simmetrici

Camera sonora da 1,0cc

Certificazione Hi-Res Audio

: Doppio speaker lineare 1216, sistema di altoparlanti simmetrici Camera sonora da 1,0cc Certificazione Hi-Res Audio Sistema operativo: MIUI 11 basato su Android 10

Xiaomi Mi 10 sarà in vendita a partire dal 7 Aprile al prezzo di 799,99 euro per la versione 8GB+128GB, e al prezzo di 899,99 euro per la versione con 8GB+256GB, nelle colorazioni Twilight Grey e Coral Green. Chi effettuerà il pre-ordine online dal 28 Marzo al 6 Aprile, riceverà in omaggio le nuove Mi True Wireless Earphones.