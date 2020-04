Iliad non si differenza dagli altri operatori attivi in Italia e scende in campo contro l’emergenza Coronavirus. Anche il provider francese non si tira indietro dall’elargire alcune promozioni di solidarietà digitale ad una fascia di suoi utenti. I vantaggi esclusivi previsti da Iliad per il suo pubblico sono due.

Iliad, i due regali garantiti con la promozione Voce

Dato che le offerte principali, Giga 50 e Giga 40, sono ricche di contenuti per quanto concerne i consumi per chiamate ed internet, Iliad ha scelto di garantire maggior margine d’azione a tutti gli utenti con la ricaricabile Voce. Questa promozione garantisce di base a tutti gli abbonati minuti illimitati per le telefonate verso tutti i numeri nazionali al costo di 4,99 euro.

Il primo dono per gli utenti Iliad con l’iniziativa Voce riguarda la connessione di rete. In assenza di soglie per la navigazione internet, gli abbonati potranno ricevere per un limitato periodo di tempo 10 Giga con velocità 4G. La soglia è da considerarsi ovviamente una tantum.

Ulteriore bonus è quello relativo alle telefonate verso l’estero. Oltre ad effettuare chiamate nei confini nazionali, gli utenti Iliad potranno comunicare con amici e parenti negli Stati Uniti ed in Canada senza limiti e senza costi extra sulla ricaricabile.

Inizialmente questi regali sono stati garantiti agli utenti sino alla data 3 Aprile. Successivamente Iliad ha esteso i doni sino al prossimo 30 Aprile. Con il prolungamento delle norme di distanziamento sociale, vedremo nei prossimi giorni se il gestore di telefonia francese applicherà una ulteriore proroga. Vi terremo aggiornati a riguardo.