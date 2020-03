Iliad si difende con altre due offerte a sorpresa sul sito ufficiale

Competere con Iliad ad oggi è una delle cose più difficili che possano esistere per tutti gli altri gestori che operano in campo mobile. Infatti questo provider è riuscito a battere chiunque nel giro di pochi mesi, e ora che siamo ormai a due anni dal suo arrivo ufficiale in Italia, gli utenti hanno superato i 5 milioni e mezzo.

Si tratta di numeri mozzafiato, i quali sono stati raggiunti grazie ad offerte di primo livello e che soprattutto durano nel tempo. Si tratta infatti di soluzioni che non scadono mai, durando per sempre allo stesso prezzo e con gli stessi contenuti. Adesso però è il momento di difendersi, dato che gli altri gestori non restano a guardare e vogliono recuperare i propri utenti scappati via. Per questo Iliad sul sito ufficiale ha preparato due offerte che in molti credevano non esistessero più.

Iliad, gli utenti possono avere altre due promozioni se vogliono passare al gestore più desiderato del momento

Una delle promozioni che più risaltano all’occhio in questo momento nel panorama della telefonia mobile è sicuramente la Giga 50. Questa offerta di Iliad però non è la sola ad essere disponibile, dato che sul sito ufficiale ce ne sono altre due molto interessanti che qualcuno di sicuro ricorderà.

La prima è la Giga 40, mentre la seconda è la Solo Voce, due offerte che hanno molto in comune ma non tutto. La prima include come la seconda minuti ed SMS senza limiti verso tutti ma anche 40 giga di traffico dati in 4G. I prezzi sono diversi: 6,99 € al mese e 4,99 € al mese.