Il volantino Trony pensato dall’azienda per gli utenti residenti nelle sole regioni Marche, Abruzzo, Veneto, Molise e Veneto (senza dimenticare la Repubblica di San Marino) nasconde al proprio interno tante piccole occasioni da saper e poter cogliere al volo per risparmiare.

Gli acquisti, effettuabili fino al 30 aprile 2020, non permetteranno di appoggiarsi al sito ufficiale dell’azienda, ma saranno disponibili solamente nei negozi in Italia. L’utente che vorrà avvicinarsi ad un prodotto dovrà contattare telefonicamente la location più vicina alla propria residenza per prenotare il dispositivo, il quale verrà poi consegnato a casa dall’addetto incaricato (alcuni punti sono aperti, ma solo per acquisti urgenti).

Volantino Trony: con questi prezzi il risparmio è assolutamente garantito

Risparmiare potrebbe davvero essere più semplice del previsto per gli utenti, il consumatore che vorrà mettere le mani su un top di gamma potrà richiedere il Galaxy S10 a 699 euro, Galaxy S10+ a 799 euro, Huawei P30 Pro a 599 euro.

Tuttavia, le migliori occasioni arrivano nel momento in cui si inizia a ridurre la qualità del prodotto finale, non dimentichiamo in nessun modo i vari Xiaomi Redmi Note 8 Pro in vendita a 259 euro, Huawei Nova 5T a 299 euro, ma anche Oppo Reno 2Z disponibile a 289 euro, per finire con uno spettacolare Oppo Reno 2 a 449 euro.

