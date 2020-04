La quarta stagione de La Casa di Carta è ormai approdata su Netflix da diverse settimane: da quando il 3 aprile ha fatto la sua apparsa sul catalogo, le critiche sia positive che negative sono state numerose così come l’enfasi che milioni di abbonati hanno espresso su ogni social. Arrivata ad una sua quarta produzione, quindi, lo show spagnolo è riuscito ancora una volta a conquistare l’attenzione di un pubblico globale andandosi a riconfermare come una delle serie tv più quotate ed attese dell’anno.

Come potrà esser stato appurato da molti, in ogni caso, la storia della banda di criminali non è stata ancora conclusa: una quinta stagione ed una possibile sesta produzione,infatti, saranno quelle destinate a tale scopo: cosa accadrà?

La Casa di Carta: due nuovi stagioni arriveranno presto

Confermata ancor prima dell’uscita della quarta stagione, la quinta stagione si trova attualmente in una fase di stallo a causa dell’emergenza sanitaria. In ogni caso non bisogna demordere in quanto Alex Pina si è dimostrato interessato a volerne creare anche una sesta di stagione de La Casa di Carta.

Auspicare a cosa accadrà nel corso di queste due stagioni è un po’ impossibile e sicuramente l’esperienza acquisita fin’ora ci ha insegnato a non fare previsioni: lo show è totalmente inaspettato. Sul web, in ogni caso, circola una teoria riguardante il possibile futuro di Alicia Sierra: nel corso dell’ultimo episodio la sua voce è risuonata nei titoli di coda mentre cantava una versione spagnola della celebre “Bella Ciao“. Potrebbe questo far intuire che anche lei seguirà le orme di Raquel? Purtroppo al momento rimangono solo speculazioni, ma chissà, un colpo di scena così eclatante potrebbe non mancare!