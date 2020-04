Possiamo annunciare che è tornata disponibile online, sul sito ufficiale di Fastweb, l’offerta web di rete fissa denominata Casa, che questa settimana offre nuovamente 12 mesi gratis dell’abbonamento a PlayStation Plus.

Il prezzo invece, continua ad essere scontato a 26.95 euro al mese. La scorsa settimana l’operatore aveva proposto in abbinata alla promozione online, 12 mesi gratis di XboX Live Gold, ora è nuovamente il turno di PlayStation. Ecco tutti i dettagli.

Fastweb Casa, nuova promo con 12 mesi gratuiti di PlayStation Plus

Dallo scorso 22 aprile 2020 è nuovamente disponibile la promozione che offre l’abbonamento gratuito per un anno a PlayStation Plus, così come è successo qualche settimana fa. La promozione è disponibile tramite il Servizio Commerciale al numero 146, Kiosk FastBox ed online, fino al prossimo 27 aprile 2020, salvo proroghe. L’offerta prevede un costo promozionale di 26.95 euro al mese, grazie all’applicazione di uno sconto di 3 euro al mese a tempo indeterminato sul costo standard, ovvero 29.95 euro al mese, aggiuntivi rispetto ai 5 euro di sconto sull’offerta standard.

Una volta che sottoscrivete la promozione, potrete poi attivare l’abbonamento gratuito a PlayStation Plus, valido per 12 mesi incluso nell’offerta. Dovrete solamente recuperare il codice all’interno dell’Area Clienti MyFastweb per poter procedere all’attivazione del PlayStation Plus. Quest’ultimo è il servizio che permette di ottenere 2 giochi PS4 da scaricare ogni mese, inclusi senza costi aggiuntivi, accesso al multiplayer online su PlayStation 4 e sconti dedicati su PlayStation Store.

Per scoprire maggiori dettagli, visitate il sito ufficiale dell’operatore. Vi ricordo che l’offerta Casa prevede internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino ad 1 Gigabit/s (a seconda della tecnologia), chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e il modem Wi-Fi FASTGate incluso.