La preoccupazione in merito agli smartphone e alle radiazioni continua ad aumentare notevolmente, soprattutto nella situazione attuale in cui l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha stravolto tutti. Rispettando la quarantena e, dunque, rimanendo a casa i consumatori utilizzano maggiormente tutti i dispositivi tecnologici in loro possesso.

Le onde elettromagnetiche sono rilasciate da tutti gli smartphone e secondo alcuni ricercatori è possibile controllare la pericolosità del proprio dispositivo verificando il valore SAR visto l’assenza di studi scientifici appurati. Ecco tutti i dettagli.

Smartphone, radiazioni e paure: ecco quali sono gli smartphone potenzialmente pericolosi

La preoccupazione per tantissimi consumatori è molta, ma fortunatamente è possibile conoscere il SAR del proprio modello grazie alla lista pubblicata da Statista. Il SAR non è altro che un valore che indica quante onde elettromagnetiche riesce ad assorbire il corpo umano quando è esposto al proprio dispositivo. Si tratta di un compito svolto dall’Ufficio Federale Tedesco per la Protezione delle Radiazioni e ogni volta che un modello è controllato deve aggiornare una lista ufficiale inserendo il nome del modello e il rispettivo SAR.

Secondo la lista ufficiale di Statista gli smartphone potenzialmente pericolosi perché hanno un SAR alto e, di conseguenza, rilasciano maggiori radiazioni sono:

Xiaomi Mi A1 con 1,75 W/kg;

OnePlus 5T con 1,68 W/kg;

Huawei Mate 9 con 1,64 W/kg;

Xiaomi Mi Max 3 con 1,58 W/kg;

ASUS ZenFone 6 con 1,57 W/kg;

OnePlus 6T con 1,55 W/kg;

Honor 8 con 1,5 W/kg;

Huawei P9 con 1,49 W/kg;

HTC U12 Life con 1,48 W/kg;

iPhone 7 con 1,38 W/kg.

Statista, inoltre, pubblica anche i nomi dei modelli di smartphone con un SAR basso definiti meno pericolosi: