La serie televisiva statunitense Riverdale ha riscosso un forte successo con i suoi racconti che vedono protagonisti i personaggi ispirati ai fumetti Archie Comics. La serie televisiva racconta attualmente in quattro stagioni, ma gli utenti non vedono l’ora di ricevere informazioni riguardo le prossime puntate.

Fortunatamente arriva la conferma anche della quinta stagione e potrebbe essere disponibile molto presto. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti a tal proposito.

Riverdale 5 in arrivo? Ecco cosa rivelano le fonti ufficiali

A confermare i nuovi episodi di Riverdale è The CW tramite la pubblicazione di un articolo lo scorso sette Gennaio. Secondo quanto dicono le indiscrezioni trapelatel’arrivo non dovrebbe arrivare entro e non oltre la fine dell’anno successivo, salvo ulteriori complicazioni.

I dubbi, infatti, arrivano proprio a causa della situazione attuale in cui anche il mondo cinematografico è fermo per limitare la diffusione del Covid-19. Purtroppo si tratta di una situazione attuale un po’ particolare, ma tali scelte sono necessarie per il bene di tutti.

Parlando invece della possibile trama, secondo quanto comunicato da Roberto Aguirre- Savasa, ideatore della serie, i nuovi episodi potrebbero raccontare un passo successivo dei personaggi visto che la quarta stagione si sofferma sull’ultimo anno di liceo dei personaggi. “Senza ombra di dubbio, questa nuova stagione potrebbe essere l’occasione giusta per ribaltare la situazione con delle nuove storie e nuovi personaggi” afferma Aguirre Savasa.

Per le conferme dei personaggi, invece, secondo alcune indiscrezioni dovrebbero essere confermati anche in questa stagione i ruoli principali dei personaggi. Ai fan non rimane che aspettare nuove informazioni ufficiali.