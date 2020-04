Facebook e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) collaborano nuovamente per facilitare la ricerca di informazioni affidabili sul Coronavirus. L’organizzazione ha lanciato un nuovo chatbot per Messenger, che consente agli utenti di Facebook di accedere a notizie e aggiornamenti sulla pandemia, come le ultime statistiche ufficiali e i comunicati stampa dell’organizzazione. Forse ancora più importante, il bot ridimensionerà anche le bufale e le disinformazioni comuni, come affermazioni secondo cui fare bagni caldi o mangiare aglio può aiutare a prevenire che le persone si ammalino.

Facebook Messenger: la lotta alla disinformazione continua

Proprio come la presenza dell’OMS su WhatsApp, il bot di Facebook Messenger risponderà ai messaggi in arrivo con una serie di istruzioni che indirizzano gli utenti a collegamenti e altre fonti di informazioni ufficiali, spesso inserendo l’emoji pertinente. Il bot arriva dopo che Facebook ha annunciato l’apertura di Messenger agli sviluppatori al fine di aiutare i governi e i funzionari sanitari a raggiungere più persone (l’OMS ha lavorato sul progetto con il produttore di software Sprinklr).

Dato che Facebook vede una domanda “senza precedenti” per i suoi servizi, l’azienda ha fatto della lotta alla disinformazione sul Coronavirus una delle sue massime priorità. La società ha inoltre introdotto un hub di informazioni sul coronavirus e implementato politiche più severe su bufale e teorie della cospirazione.