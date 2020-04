Il volantino Trony racchiude al proprio interno quelle che a prima vista potrebbero apparire essere come le offerte migliori dell’anno, questo perchè tutti gli utenti residenti nelle regioni Sicilia e Calabria si ritrovano a poter mettere le mani su device d’alta qualità, spendendo nel contempo cifre più basse del normale.

Fino al 26 aprile, coloro che si risiedono nelle suddette aree del territorio potranno contattare telefonicamente (o via WhatsApp/sito ufficiale) il negozio della propria zona, per acquistare i dispositivi richiedendo nel contempo la consegna presso il domicilio. Il pagamento potrà essere anticipato, tramite bonifico bancario, nonché immediato all’addetto con carta di credito o bancomat.

Per i codici sconto Amazon e le offerte, ricordatevi di ISCRIVERVI al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: sconti ed offerte a più non posso per gli utenti

All’interno della campagna promozionale troviamo offerte in grado di soddisfare tutti i consumatori, a partire da coloro che sono alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo in circolazione, come ad esempio lo Huawei Nova 5T, attualmente in vendita a 349 euro.

Le occasioni migliori, come sempre accade in situazioni di questo tipo, giungono quando la qualità del prodotto finale si abbassa, il consumatore potrà effettivamente acquistare uno Oppo A9 2020 spendendo solamente 199 euro, passando anche Huawei P30 Lite a 239 euro o tantissimi modelli appartenenti alla stessa categoria o fascia di prezzo.

Il volantino Trony è questo e molto altro ancora, per avere un’idea della soluzione pensata per le regioni Calabria e Sicilia, aprite tutte le pagine che potete trovare elencate qui sotto.