Iliad: una novità nelle sue promo ancora disponibili a 6 e 7 euro sul sito

Tutti vorrebbero primeggiare nel mondo della telefonia, ma come in tutto esistono quelli più forti e quelli che se la cavano. Tra i tanti gestori sembra che negli ultimi due anni si sia affermato Iliad, provider che arriva dalla Francia e che è riuscito a mettere in riga tantissimi altri competitors.

Attualmente battere una promo di questa realtà sembra davvero un affare per pochi o forse per nessuno. I prezzi di Iliad sono attualmente impareggiabili, così come l’opportunità di averli bloccati per sempre senza alcun cambio in corso d’opera. Queste però sono solo alcune delle discriminanti che hanno reso il gestore uno dei più quotati. Anche i contenuti sono tantissimi e i gestori rivali faticano a pareggiarne la quantità. Le nuove campagne promozionali della concorrenza però avrebbero messo Iliad in guardia e proprio per questo il gestore ha voluto introdurre anche una novità.

Iliad: sul sito ufficiale ci sono la Giga 40 e la Giga 50 con tutto incluso e ora avete una novità interessante

State cercando una nuova promo dopo aver realizzato di voler rompere con il vostro gestore? Iliad ne propone ben due: la prima è la Giga 40 e la seconda è la Giga 50. Entrambe le promo godono di minuti per le chiamate e di SMS senza limiti verso tutti. Rispettivamente poi offrono 40 e 50 giga a 6,99 e 7,99 euro al mese per sempre, senza mai cambiare.

Inoltre da diverse settimane tutti coloro che hanno una promo Iliad potranno contare sull’estensione del roaming all’estero fino a 4GB. Ricordiamo che prima ce n’erano solo 2.