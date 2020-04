Esselunga ricorda a tutti il suo desiderio di rientrare nel mercato della rivendita di elettronica con la proroga di una delle migliori campagne promozionali degli ultimi tempi, indiscutibilmente l’azienda sta riuscendo a convincere sempre più utenti di essere una valida alternativa ai vari rivenditori standard a cui siamo sempre stati abituati.

Originariamente in scadenza il 24 aprile, il volantino attuale risulta essere ancora a disposizione di ogni consumatore in Italia fino al 26 aprile (la data la si trova sul sito ufficiale), i prezzi sono da considerarsi fruibili solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sono in nessun modo validi online.

Volantino Esselunga: il rapporto qualità/prezzo è ai massimi storici

L’occasione principale del volantino Esselunga riguarda la possibilità di ricevere, pagandole solamente 1 euro, le cuffie SBS completamente wireless; per ottenerle l’utente non deve in nessun modo compiere operazioni particolari, dovrà semplicemente provvedere all’acquisto di uno dei dispositivi contrassegnati, per poi decidere di aggiungere la cifra indicata.

Il top di gamma preso in considerazione dalla campagna promozionale corrente è sicuramente l’Apple iPhone Xr, oggi in vendita a 638 euro, un ottimo prezzo per un terminale ancora sulla cresta dell’onda nonostante sia da tempo presente sul mercato.

Per gli utenti alla ricerca di un modello decisamente più economico, non resta che affidarsi allo Xiaomi Redmi Note 8T, dispositivo acquistabile con un esborso finale di soli 169 euro. Le occasioni non terminano qui, sfogliate le pagine del volantino Esselunga inserite poco sotto e ricordate la loro validità fino al 26 aprile 2020.