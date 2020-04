Ancora pochi giorni a disposizione della clientela di Esselunga per approfittare di alcuni dei migliori sconti in circolazione, il volantino in scadenza il 24 aprile 2020 risulta essere perfettamente fruibile in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale.

Gli utenti che sceglieranno di avvicinarsi ai prezzi indicati di seguito devono sapere che l’accesso risulterà essere possibile solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale o altrove sul territorio. A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere presso i rivenditori di elettronica, in questo caso sarà necessario scegliere di recarsi fisicamente nel punto vendita, in caso contrario non sarà possibile completare l’acquisto.

Volantino Esselunga: tante proposte al giusto prezzo

Il volantino Esselunga nasconde prima di tutto una sorpresa quasi senza pari, il consumatore si ritrova infatti a poter ricevere le cuffie wireless di marca SBS a titolo praticamente gratuito (a conti fatti costano solo 1 euro), a patto però che decida di acquistare uno dei prodotti effettivamente contrassegnati. Compiuto il primo passo, in cassa verrà richiesta la cifra simbolica con consegna immediata del cosiddetto omaggio.

Gli smartphone che permettono di accedere alla promozione sono diversi, molto interessante è lo Xiaomi Redmi Note 8T attualmente in vendita a 169 euro, ottimo rapporto qualità/prezzo per uno dispositivo veramente economico. In alternativa possiamo consigliare l’Apple iPhone Xr, la spesa in questo caso raggiunge i 638 euro, ma indubbiamente ci troviamo tra le mani un modello completamente differente rispetto al precedente.

Per ogni altra informazione, ricordando la validità fino al 24 aprile, aprite le pagine che trovate poco sotto.