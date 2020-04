Alcune settimane fa, all’interno del codice dell’interfaccia MIUI 11, è stato scovato il nome del nuovo smartphone Xiaomi Redmi 10X 4G, che dovrebbe essere lanciato a breve.

Un indizio della sua possibile esistenza, ora confermata dall’operatore China Telecom, che ha inserito il dispositivo nel proprio catalogo, rivelando quindi la maggior parte della scheda tecnica. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi 10X 4G dovrebbe arrivare a breve

Lo smartphone Redmi 10X 4G è dotato del processore MediaTek Helio G85, di cui ancora non sappiamo molto, anche perché sarà il primo smartphone ad integrarlo. Possiamo solamente affermare che lo smartphone in questione avrà ben 4 fotocamere posteriori con sensore principale da 48 megapixel. Lo smartphone, viene mostrato sul sito di China Telecom in una serie di immagini che ci hanno consentito di conoscere anche il design.

Per esempio lo schermo, un LCD IPS da 6.53 pollici con foro nell’angolo in alto a sinistra per ospitare la fotocamera anteriore da 13 megapixel. Il sistema operativo che monterà è un Android 10 con personalizzazione MIUI 11. La memoria RAM sarà da 6 GB mentre quella interna da 128 GB, espandibile con MicroSD fino a 512 GB.

Per quanto riguarda il lato connettività, disporrà di 4G LTE, Wi-Fi, GPS, NFC e uscita USB Type-C. La disponibilità, secondo le ultime indiscrezioni, del Xiaomi Redmi 10X 4G dovrebbe partire dai prossimi mesi, anche se queste non si sono sbilanciate troppo. Il prezzo indicato è di 1.499 yuan, equivalenti a circa 196 euro al cambio attuale. Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire maggiori indiscrezioni a riguardo.