Xiaomi non si impegna solamente nella produzione di nuovi smartphone Android. L’OEM cinese aggiorna regolarmente anche la sua piattaforma MIUI e il suo ultimo update, MIUI 11, ha recentemente ricevuto una nuova versione. L’aggiornamento è elencato ufficialmente come MIUI 11 Beta Stable v11.0.6.0.QEJMIXM e non arriverà per tutti i device Xiaomi al momento, ma solo per il POCO F1.

Xiaomi è ancora responsabile di questo dispositivo Poco perché è stato rilasciato prima che il sotto-marchio si dividesse dalla società. Il primo telefono che ha ricevuto MIUI 11 è stato lo Xiaomi Mi Mix 4. Le funzionalità e i miglioramenti di questo aggiornamento sono stati poi trapelati per i dispositivi Mi 6 e Redmi K20 Pro.

MIUI 11 di Xiaomi, il log completo delle modifiche arriverà a breve

Negli ultimi mesi, Xiaomi ha annunciato il programma di rilascio di MIUI 11 per i dispositivi Xiaomi e Redmi. Un precedente aggiornamento MIUI 11 includeva l’app drawer ai telefoni Xiaomi e Redmi ed Il POCO F1 ha ricevuto l’ultimo aggiornamento MIUI per Android 10 a gennaio. Questo update, però, è disponibile solo per beta tester e utenti Mi Pilot.

L’aggiornamento del software sarà disponibile via OTA. Se hai un device POCO F1, potresti ricevere la nuova versione nei prossimi giorni. In caso contrario, prova a controllare manualmente in Impostazioni. Naturalmente, una versione pubblica sarà presto disponibile e sarò molto simile alla Global Beta Stable realizzata per i membri del Team Beta.

Non è stato fornito alcun log delle modifiche perché secondo Xiaomi “gli aggiornamenti Beta Stable possono essere sospesi a causa di bug” e “i log delle modifiche possono variare quando la versione Stable viene rilasciata al pubblico”. Si dice che il log delle modifiche sarà fornito solo dopo il rilascio pubblico e, dunque, dovremo aspettare per conoscere tutte le modifiche che arriveranno con il prossimo aggiornamento.