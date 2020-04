Stare dietro a tutte le offerte che la concorrenza ha lanciato è stato complicato anche per Vodafone. Il nuovo gestore che ad oggi conta utenti in tutta Europa, sta riscontrando qualche difficoltà di troppo nel contrastare le nuove aziende arrivate sul mercato. Più in particolare un vero e proprio problema per il provider colorato di rosso sarebbe Iliad.

Il gestore proveniente dalla Francia ha rubato proprio a Vodafone tantissimi utenti, e per quest’ora l’azienda ha intenzione di rifarsi. Nel frattempo oggi è venerdì, ed è dunque tempo di Happy Friday. Il regalo di oggi consiste in un’opportunità di avere circa 80 stampe in regalo grazie all’iniziativa del sito Cheerz. Se volete poi rientrare a far parte del mondo Vodafone, ecco le migliori offerte.

Vodafone lancia le sue offerte migliori per battere la concorrenza

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB