Le occasioni per chi vuole abbonarsi a Vodafone sono sempre molto vantaggiose sia nel campo della telefonia fissa sia nel campo della telefonia mobile. Il provider inglese deve affrontare rivali molto agguerriti come WindTre o Iliad. Oltre alla presenza di promozioni low cost, a differenza dei due operatori ora citati, Vodafone garantisce al suo pubblico anche occasioni per quanto concerne il mondo dell’intrattenimento.

Vodafone, la promozione per vedere i canali Sky a costo ridotto

Anche in questa primavera la compagnia inglese sta puntando molto sulla sua Vodafone TV. Attraverso tale piattaforma tutti coloro che risultano essere clienti con un regolare piano per la Fibra Ottica potranno accedere ai migliori canali di Sky con il servizio NOW TV.

Gli utenti potranno scegliere tra diversi pacchetti per NOW TV. Associando la visione di questi pacchetti al proprio abbonamento di telefonia fissa è previsto uno sconto davvero vantaggioso.

Coloro che scelgono il ticket Sport potranno vedere tutte le esclusive di Sky in campo sportivo e calcistico (Serie A, Champions League, Formula 1 e tanto altro ancora). Il prezzo da pagare sarà di soli 20 euro ogni trenta giorni, anziché 30 euro.

Sarà possibile associare al ticket Sport anche il pacchetto relativo all’Intrattenimento con le principali serie tv di Sky. In questo caso il canone mensile di NOW TV si attesta sui 30 euro, invece del regolare prezzo di 40 euro.

L’ultima promozione è quella dedicata soltanto a Serie TV ed Intrattenimento. In questo caso non è previsto uno sconto sul canone di NOW TV ma gli utenti riceveranno ugualmente una riduzione di 10 euro sul loro abbonamento di Fibra Ottica.