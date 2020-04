Tramite il proprio sito internet Razer ha annunciato l’arrivo sul mercato di una nuova versione ancora più performante del Blade Stealth, con un peso di circa 1,4 Kg racchiuso in 30,5 x 21 x 1,5 cm di dimensioni spaziali che gli danno di diritto il titolo di laptop gaming tra i più compatti sul mercato.

Specifiche per far tutto e farlo bene

All’acquisto il cliente viene posto già davanti una scelta importante, infatti il laptop in questione è disponibile con un display da 13 pollici ma con due diverse risoluzioni, una in FullHD a 120Hz (più che adeguata vista la diagonale ridotta) e una in 4K UHD con in dotazione un pannello touch-screen e Gorilla Glass.

In entrambi casi abbiamo cornici di 4,9mm a limitare il display con una copertura garantita dello spazio colore sRGB del 100%.

Dal punto di vista hardware il PC in questione viste le dimensioni ridotte ha una dotazione davvero di tutto rispetto, infatti monta una CPU quad-core Intel Core i7-1065G7 nella sua versione da 25W, un TDP che consente di lavorare ad una frequenza di 3,9Ghz in turbo boost.

Per quanto riguarda la GPU invece abbiamo una Nvidia Geforce GTX 1650ti con 4gb di VRAM GDDR6, che nel caso non fosse sufficiente, può essere supportata da schede video esterne grazie alla porta Thunderbolt 3 e alla tecnologia Razer CORE X.

Dal punto di vista delle memorie il PC monta 16Gb di RAM LPDDR4X 3733MHz Dual-channel e prevede una SSD da 512Gb come storage.

In ultima istanza troviamo anche una tastiera retroilluminata RGB con tecnologia anti-ghosting e 4 speaker per un audio stereo e il supporto al Dolby Atmos.

Il Razer Blade Stealth avrà un prezzo al pubblico di 1999,99$, giustificato però dall’alta qualità dei materiali (alluminio anodizzato) e dalle componenti hardware.