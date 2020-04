Domandarsi quando Netflix pubblicherà nuove stagioni di serie TV è diventata ormai una prassi condivisa da tutti gli abbonati. sebbene il colosso streaming continui ad aggiornare il suo catalogo in maniera costante, è innegabile affermare che alcune serie TV Anna appassionato così tanto gli utenti da spingere gli stessi a volerne sempre di più. Tra i titoli più quotati presenti sul servizio streaming, infatti, possiamo citare Lucifer, The Witcher, Vis a Vis.

Purtroppo le notizie inerenti a queste produzione originali sono tutte positive nel senso che per poter continuare a guardare le avventure di auguroni personaggi sarà necessario attendere più del dovuto ed il tutto A causa dell’ emergenza sanitaria che l’intero mondo sta vivendo. Ciononostante bisogna ricordare che i ritardi saranno dovuti ad un’esigenza indifferibile ossia quella di tenere al sicuro centinaia di persone tra cast e staff.

Netflix: quando torneranno Lucifer, The Witcher e Vis a Vis?

Per quanto riguarda i tre titoli appena citati, le notizie sono discordanti. Come già affermato, alcune produzioni sono state sospese e queste troviamo Lucifer 6 e The Witcher 2.

Mentre per Lucifer la quinta stagione è pronta e dunque si tratta solo di ottenere una data ufficiale di rilascio, dobbiamo comunicare ai fans più affezionati che per The Witcher sarà necessario attendere più del dovuto; quando l’emergenza sanitaria ha colpito il Regno Unito, le riprese erano ormai cominciate da pochi giorni e già allora ci si aspettava di vedere la seconda stagione nel 2021… ora l’attesa potrebbe allungarsi di qualche mese, sperando non degeneri in un altro anno.

Infine, Vis a Vis che è la terza produzioni ne spagnola in voga su Netflix non otterrà una quinta stagione: la decisione sembra oramai irreversibile ma i fans potranno consolarsi con una nuova serie spin off denominata “Vis a Vis: El Oasis”.