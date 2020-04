Il volantino Comet stupisce la clientela italiana con una selva di offerte e di sconti davvero incredibilmente interessanti, tutti possono approfittare dei prezzi effettivamente messi sul piatto dall’azienda, riuscendo a convincere molti di noi all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

Tutti gli acquisti, come è lecito immaginarsi dato il periodo che stiamo attualmente attraversando, sono effettuabili solamente online sul sito ufficiale. L’utente dovrà collegarsi all’e-commerce, selezionare il prodotto desiderato, nonché attendere la consegna presso la propria abitazione; va ricordato, ad ogni modo, che la spedizione è gratis solo per ordini superiori ai 49 euro (come spesa complessiva, non sul singolo prodotto).

Volantino Comet: tante offerte vi fanno risparmiare

Le migliori offerte create appositamente per indurre il consumatore al risparmio partono ad esempio dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un dispositivo che non necessita di presentazioni, proprio per la sua grandissima capacità di promettere prestazioni di alto livello a soli 269 euro.

Sempre con la stessa “filosofia di vita” è possibile trovare lo Xiaomi Mi Note 10, attualmente in vendita a 499 euro, il terminale è caratterizzato da una buonissima batteria, nonché da ben 5 fotocamere per un totale comunque di oltre 108 megapixel.

Il volantino Comet è questo e moltissimo altro ancora, naturalmente al proprio interno si trovano anche sconti che non abbiamo potuto racchiudere nel nostro articolo, per i quali consigliamo caldamente la visione delle pagine elencate sul sito ufficiale (fruibili da tutti gli utenti in Italia).