Il volantino Expert riesce a ripercorrere quelle che sono le richieste e le necessità dei consumatori italiani, arrivando a proporre tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire per cercare di risparmiare il più possibile. La validità della campagna è fissata per buona parte della prossima settimana, ma solo ed esclusivamente presso i punti vendita del socio Expert Gaer.

Le modalità d’acquisto, a causa della quarantena e di tutte le limitazioni del caso, sono cambiate nel corso del tempo, l’utente oggi non potrà recarsi fisicamente in negozio, per questo motivo dovrà contattare telefonicamente la location per la scelta del prodotto desiderato, oppure ricorrere direttamente al sito del socio, nonché un semplice messaggio via WhatsApp. A questo punto sarà possibile decidere di pagare in anticipo tramite bonifico bancario, oppure affidarsi al pagamento immediato con carta di credito/bancomat/contanti all’atto della consegna da parte dell’addetto incaricato.

Per offerte Amazon e codici sconto, ISCRIVETEVI subito al canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino Expert: come risparmiare con queste offerte

Gli smartphone di fascia alta inclusi all’interno del volantino Expert sono tutti rappresentati dai marchi Samsung e Huawei, i migliori infatti risultano essere Galaxy S10 Lite in vendita a 599 euro, oppure l’ottimo Huawei P30 (quindi in versione base), raggiungibile con un esborso finale di 449 euro.

Abbassando le pretese verso la fascia media del mercato, si possono incrociare i vari Huawei Y6S in vendita a 129 euro, Huawei P30 Lite New Edition raggiungibile a 299 euro, passando anche per Samsung Galaxy A40 alla cifra finale di 199 euro o Galaxy A51 con una richiesta di 319 euro.

Come specificato in precedenza, tutti i prezzi indicati sono da considerarsi validi solamente presso i negozi Expert Gaer.