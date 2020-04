Sky in queste settimane in cui l’attenzione è stata focalizzata sull’emergenza Coronavirus ha previsto importanti iniziative ed omaggi per tutti i suoi abbonati. Proprio come altre compagnie attive sul territorio nazionale, la pay tv ha lanciato alcune iniziative di solidarietà digitale.

Sky, dal Cinema allo Sport: ecco tutte le offerte di solidarietà digitale

Durante le prime settimane di emergenza, Sky ha aperto alla visione gratuita dei suoi canali per tutti gli abbonati, anche per coloro che non avevano il cosiddetto pacchetto completo. Ad oggi, questa promozione non è più disponibile. Tuttavia, ai clienti sono state concesse ulteriori iniziative molto vantaggiose.

Sino alla fine del mese di Aprile, ad esempio, sui canali 310 e 311 del telecomando, i clienti potranno accedere ai canali SkyCinema #iorestoacasa 1 e SkyCinema #iorestoacasa 2. La visione di questi due canali sarà garantita anche a tutti coloro che non hanno attivo il pacchetto Cinema. Per attivare questa promozione non è prevista alcuna richiesta da parte degli utenti.

Attraverso i due canali sarà possibile vedere numerosi film, dalle commedie agli action movie per produzioni tanto italiane quanto straniere. Alla fine del periodo previsto, ovvero sino al 30 Aprile, i canali dovrebbero essere disattivati in automatico.

Sempre sino al prossimo 30 Aprile, inoltre, Sky concede la visione gratuita dei pacchetti Sport e Famiglia a tutti gli abbonati che non hanno tali ticket. L’ultima promozione, infine, è per gli abbonati Cinema: a costoro sarà garantita la possibilità di acquistare film in anteprima a costo scontato dalla piattaforma Primafila. Anche questa iniziativa sarà valida sino a fine mese.