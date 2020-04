AllertaLOM, l’app messa a punto dalla Regione Lombardia per il monitoraggio del Coronavirus, può adesso essere scaricata gratuitamente anche da AppGallery, lo store proprietario di HUAWEI, pre-installato su tutti i nuovi smartphone dell’azienda dotati di Huawei Mobile Services.

L’app si propone sia come canale d’informazione ufficiale, attendibile e aggiornato sulle disposizioni della Regione Lombardia in materia COVID-19, sia come strumento per il monitoraggio della diffusione del virus, inviando in tempo reale le allerte emesse dalla Sala Operativa di Protezione Civile.

AllertaLOM permette anche di partecipare al questionario CercaCovid che, analizzando i sintomi segnalati dagli utenti, permette alla Regione Lombardia – che è, ancora oggi, una delle aree italiane maggiormente colpite dal virus – di quantificare e valutare il livello di diffusione del contagio sul proprio territorio. Oltre ciò, è possibile attivare le notifiche push, così da ricevere avvisi in tempo reale qualora dovessero esserci aggiornamenti sull’emergenza.

AllertaLOM, l’app per monitorare il coronavirus arriva su AppGallery

Ad oggi, l’app AllertaLOM conta oltre un milione di download per circa il doppio dei questionari CercaCovid compilati. Nello specifico, si sono registrati all’app .091.397 utenti unici e sono stati effettuati 2.185.797 questionari. “Abbiamo raggiunto e superato il nostro obiettivo di un milione di utenti unici con oltre 2,1 milioni di questionari compilati”, ha detto Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia, nel corso di una diretta su Facebook.

Come detto in precedenza, l’app è adesso disponibile anche su AppGallery e può dunque essere scaricata gratuitamente dagli utenti che sono in possesso di uno dei nuovi smartphone HUAWEI che dispongono dei Huawei Mobile Services, sui quali non è possibile scaricare l’app direttamente dal Play Store di Google.