Il Canone Rai è una delle principali tasse maggiormente messe in discussione e per tantissimi italiani, infatti, è un costo inutile da sostenere. In molti ogni giorno cercano di far abolire questa tassa, ma senza successo per il momento.

A sfruttare questa notorietà sono proprio hacker che hanno deciso di attaccare le loro vittime con una nuova truffa facendo credere agli italiani di un rimborso totale del Canone. Ecco di cosa si tratta.

Canone Rai e truffe: italiani ingannati dall’ennesima email di phishing

Gli hacker sono riusciti a sviluppare una mail sotto il falso nome della nota società radiotelevisiva e utilizzando il suo logo con delle attrezzature apposite. Ad attirare maggiormente l’attenzione delle vittime, però, è il rimborso del canone rai accreditato direttamente sul proprio conto corrente postale o bancario dopo aver seguito tutte le istruzioni nella mail.

Con la falsa mail, gli hacker, consigliano alle vittime di cliccare sul link per essere indirizzati direttamente alla pagina apposita e compilare tutti i campi con le proprie informazioni personali, compreso l’iban dove accreditare il rimborso. Purtroppo, sono riusciti ad raggirare molto vittime che non ci hanno pensato due volte a richiedere il rimborso.

In questo modo, gli hacker, sono riusciti a rubare le informazioni personali delle loro vittime e a procedere con il passo successivo: accedere al conto corrente postale o bancario. Purtroppo, con la tecnologia avanzata di oggi è possibile effettuare molteplici operazioni e proprio per questo motivo è molto importante prestare attenzione e a non fidarsi immediatamente, ma accertarsi delle notizie.