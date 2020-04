WindTre nasconde nell’enorme carnet di offerte attualmente attivabili dagli utenti, occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nel caso in cui si voglia cercare di risparmiare il più possibile, godendo nel contempo di tantissimi contenuti.

Le varie versioni che andremo a raccontarvi condividono esattamente lo stesso bundle, ma presentano comunque prezzi differenti dipendenti dalla provenienza. Coloro che si avvicineranno al mondo WindTre potranno pensare di usufruire di 50 giga di traffico dati alla velocità garantita dal 4.5G, passando anche per 200 SMS da poter inviare a chi si vuole, oltre naturalmente a illimitati minuti per telefonare ad altrettanti numeri di telefono in Italia.

L’attivazione è possibile anche sul sito ufficiale dell’operatore telefonico, la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita; inizialmente verrà richiesto il versamento di un contributo di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, ma nessuna cifra per quanto riguarda la promozione in sé. Sono assenti, infine, i vincoli contrattuali di durata, il recesso da WindTre non comporterà costi aggiuntivi.

WindTre: grandi prezzi con le nuove offerte

Le versioni attualmente disponibili sono distribuite sottoforma di operator attack, di conseguenza il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di accedervi solo ed esclusivamente con portabilità del proprio numero originario.

Gli uscenti da un operatore virtuale (no PosteMobile, Kena Mobile, Fastweb Mobile e ho.Mobile) potranno richiedere la Go 50 Top+ da 5,99 euro al mese; gli esclusi dalla precedente, con l’aggiunta dei possessori di una SIM Iliad, invece, accederanno alla Go 50 Fire+ dal prezzo finale di 6,99 euro al mese.

Entrambe prevedono il pagamento direttamente tramite credito residuo, con addebito del canone su base mensile.