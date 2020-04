Lo scorso 3 aprile Netflix ha rilasciato ufficialmente la quarta stagione de La Casa di Carta e, come potevamo facilmente immaginare, quest’ultima ha velocemente riscosso un’enorme successo in tutto il pianeta. Per quanto possa essere intrigante, purtroppo anche quest’anno il finale di stagione ha lasciato l’amaro in bocca, spalancando quindi le porte all’arrivo di una quinta stagione. Come ben sappiamo, quest’ultima era già stata confermata da tempo ma, proprio negli ultimi giorni, è spuntata sul web una nuova conferma: La casa di Carta 6 si farà, ovviamente se tutto andrà per il meglio. Scopriamo si seguito cosa ci aspetta.

La Casa di Carta 5 e 6: ecco cosa succederà nelle prossime season Nonostante la storia pare essere ben delineata, La Casa di Carta ci ha abituati ad improvvisi cambi di programma e colpi di scena. Come possiamo immaginare, purtroppo, la trama della quinta stagione è ancora ignota ma, di recente, qualcosa sembrerebbe essere trapelato online. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che la lista degli episodi sia stata pressoché rivelata, confermando quindi che questi ultimi saranno 16. Da diversi mesi la produzione è al lavoro con le riprese della quinta stagione ma, a causa del dilagarsi dell’emergenza Coronavirus in Spagna, queste ultime sono state recentemente sospese Per il momento Alex Pina, produttore della serie, non si è ancora sbilanciato in merito. Come accaduto per le precedenti season, quindi, bisognerà attendere il rilascio del trailer ufficiale che, con molte probabilità, svelerà la data ufficiale del rilascio su Netflix. A questo punto, dunque, solo una domanda sporge spontanea: rivedremo ancora i personaggi del Piano Parigi?