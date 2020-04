Il colosso di contenuti in streaming Netflix, il prossimo 12 maggio 2020 lancerà una nuova puntata interattiva in stile Bandersnatch. L’episodio in questione vedrà riunirsi per l’ultima volta il cast della serie Unbreakable Kimmy Schmidt.

Lo speciale, sarà intitolato Kimmy vs. The Reverend e, come anticipato poco fa, sbarcherà sulla piattaforma durante il prossimo mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix lancia a maggio un nuovo episodio interattivo

Unbreakable Kimmy Schmidt tornerà a sorpresa sulla piattaforma con una puntata speciale ed interattiva. L’episodio dal titolo Kimmy vs Il Reverendo rappresenterà una sorta di parodia di Black Mirror Bandersnatch, con una storia che si diramerà in base alle scelte dello spettatore. Lo show è apparso per la prima volta sulla piattaforma nel 2015 in seguito ad una serie di accordi con la NBC, che ne ordinò la produzione delle prime due stagioni.

Il protagonista della storia è l’ingenua Kimmy, interpretata da Ellie Kemper, una donna quasi trentenne che inizia la sua nuova vita a New York dopo essere stata liberata dalle grinfie di una setta in cui era prigioniera da 15 anni. Vi ricordo che la serie TV in questione è diretta da Tina Frey e Robert Carlock, ed è stata trasmessa per quattro stagioni dal network, l’ultima stagione è andata in onda tra il 2018 ed il 2019.

Nella puntata speciale Kimmy affronterà ancora una volta il famigerato Reverendo Wayne Gary Wayne, interpretato da Jon Hamm, mentre prepara un nuovo piano per riottenere il proprio potere. Oltre a Kemper ed Hamm torneranno a recitare in questa puntata speciale nei ruoli originali Daniel Radcliffe, Amy Sedaris, Fred Armisen, Johnny Knoxville e Michael Carlsen. Non ci resta che attendere meno di un mese per gustarci la nuova puntata, nel frattempo godiamoci le serie TV sbarcate nel mese di aprile 2020.