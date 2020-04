Iliad vuole battere Vodafone: sorpresa e 2 promo fino a 50GB

Come tanti altri gestori, anche Iliad è riuscito ad entrare nel panorama della telefonia mobile italiana. C’è però una differenza: questa realtà si è subito affermata con tutte le sue armi migliori disposte immediatamente sul campo. Questo ha concesso dunque all’azienda di diventare una delle più amate in assoluto, nonché una delle più desiderate.

Tutti gli utenti che cercano un nuovo gestore infatti non possono esimersi dal valutare l’offerta di Iliad, azienda che riesce a conciliare qualità, quantità e convenienza. Tutti inizialmente parlavano di una rete scarsa, la quale poi si è dimostrata molto migliore di tanti altri gestori. Le sue offerte poi continuano a farla da padrone visto che sono ancora disponibili sul sito ufficiale con gli stessi contenuti e con gli stessi prezzi. Ora proprio per difendersi dalla concorrenza, Iliad ha scelto di ricordare a tutti che ci sono due soluzioni disponibili proprio sul suo sito ufficiale.

Iliade, arriva una grande novità per tutti gli utenti e ci sono le solite due offerte sul sito ufficiale

Sul suo sito ufficiale Iliad dispone ancora di due promozioni che in tanti desiderano. Stiamo parlando della Giga 40 e della Giga 50, due offerte simili tra loro visto che offrono alcuni contenuti in maniera uguale.

Entrambe le promo permettono agli utenti di avere minuti e SMS senza limiti verso tutti. Si distinguono tra loro non solo per il prezzo, il quale è rispettivamente di 6,99 e di 7,99, ma anche per i giga. La prima offre 40 giga in 4G, mentre la seconda offre 50 giga in 4G. Tutti gli utenti Iliad inoltre potranno raccontare su 4 giga di traffico dati in roaming.