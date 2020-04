Esselunga stravolge le concorrenti del mercato italiano, in particolar modo l’emergente Euronics, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, fino al 24 aprile sono stati attivati tantissimi sconti ed offerte da non perdere assolutamente.

La campagna promozionale discussa nell’articolo risulta essere attiva e disponibile in ogni punto vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale; sulle pagine potreste leggere la data dell’11 aprile, sappiate che è errata, tramite il proprio sito Esselunga ha prorogato la validità del volantino ovunque sul territorio fino al 24 del mese corrente.

Volantino Esselunga: le offerte sono attive ovunque in Italia

I prodotti tra cui poter scegliere nell’idea di risparmiare il più possibile sono davvero tantissimi, a partire dalla possibilità di ricevere le cuffie SBS wireless spendendo solamente 1 euro. Per ottenerle l’utente non deve raggiungere un livello minimo di spesa, ma dovrà semplicemente provvedere all’acquisto di uno dei dispositivi effettivamente contrassegnati; la consegna dell’omaggio, dopo aver aggiunto 1 euro allo scontrino, avverrà direttamente in cassa.

I migliori smartphone in promozione restano ad ogni modo Apple iPhone Xr in vendita a 638 euro, da consigliare agli amanti del brand Apple che vogliono spendere relativamente poco, oppure il super economico Xiaomi Redmi Note 8T, attualmente disponibile all’acquisto a 169 euro. I prodotti sono antitetici, questo è vero, ma restano ugualmente interessanti e da consigliare ai più fedeli e fidati consumatori.

Non perdetevi le altre offerte del volantino Esselunga, sono riassunte nel dettaglio qui sotto tra le pagine della campagna.