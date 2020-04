Euronics è impressionante e prova a mettere alle strette le dirette rivali del settore, lanciando una campagna promozionale tramite la quale il consumatore ha una grande possibilità di risparmiare, senza comunque dover rinunciare alla qualità generale.

Data la chiusura, sfortunatamente, a tempo indeterminato dei singoli punti vendita sul territorio nazionale, l’unica strada da intraprendere per cercare di risparmiare consiste proprio nell’acquisto sul sito ufficiale aziendale, l’e-commerce è tornato in auge, tutti gli utenti riescono a sfruttare la spedizione gratuita su ogni ordine effettuato, senza limitazioni particolari in merito alla cifra minima da spendere (ricordate che tutti gli acquisti ai prezzi indicati devono essere effettuati online).

Euronics: tantissime offerte mettono all’angolo le rivali

Le migliori offerte del volantino Euronics hanno inizio con i device di fascia medio-bassa, come ad esempio Xiaomi Redmi Note 7 in vendita alla cifra di 149 euro, passando anche per un buonissimo Huawei P Smart+ 2019 acquistabile alla modica cifra di 179 euro.

Il top di gamma preso invece in considerazione nella campagna resta lo Huawei P30 Pro, un modello non proprio recentissimo, ma ancora in grado di impressionare per la grandissima qualità fotografica e la possibilità di presentare al proprio interno i servizi Google (assenti sui nuovi device del brand). In alternativa, se amanti Apple, ricordate che potrete acquistare l’ultimo iPhone 11 spendendo circa 819 euro per la versione no brand.

Tantissime offerte attendono i consumatori sul sito ufficiale, i prezzi sono attivi a questo link fino al 19 aprile.