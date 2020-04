La famiglia dei nuovi smartphone Redmi Note di Xiaomi è quasi al completo. Tuttavia, dopo il Redmi Note 9 Pro (conosciuto in Italia come Redmi Note 9S) sta per arrivare ufficialmente la versione standard, ovvero il nuovo Redmi Note 9. Di quest’ultimo device sono già cominciate online le prime indiscrezioni e sono arrivate soprattutto le prime informazioni dal portale cinese TENAA.

TENAA ci svela quasi tutto del nuovo medio gamma a marchio Redmi

Il prossimo dispositivo targato Redmi ha già ricevuto la certificazione dell’ente cinese TENAA e questo significa che è quasi pronto ad arrivare ufficialmente sul mercato. Come è possibile notare dalle immagini riportate sul portale, il dispositivo in questione avrà un design piuttosto simile a quello del fratello maggiore attualmente disponibile sul mercato.

Sul retro, infatti, troviamo anche qui quattro fotocamere posteriori poste esattamente come sull’altro modello. Cambierà invece la posizione del sensore biometrico per lo sblocco. Sul nuovo device quest’ultimo non si troverà più sul frame laterale ma verrà posizionato sulla backcover al di sotto delle fotocamere.

Dal punto di vista tecnico, sembra che le prestazioni verranno affidate al processore MediaTek Helio G80. I tagli di memoria disponibili saranno invece da 3/4/6 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage interno. La batteria sarà invece da 4290 mAh. Per quanto riguarda il display, secondo TENAA ci sarà un pannello IPS LCD con una diagonale da 6.43 pollici in risoluzione FulllHD+.

TENAA ci ha poi rivelato qualche piccola informazione riguardante il comparto fotografico del device. Nello specifico, sappiamo che il Redmi Note 9 potrà contare su un sensore fotografico principale da 48 megapixel e ci sarà poi una fotocamera frontale da 13 megapixel.