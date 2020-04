Per tutti coloro che stavano aspettando con ansia questo momento, finalmente ci siamo. Uno dei prossimi best buy di questo 2020, cioè il nuovo Redmi Note 9S, è appena approdato ufficialmente anche sul noto store online di Amazon Italia a dei prezzi davvero interessanti.

Si parte da 229€ per il nuovo best buy di casa Xiaomi

La serie Redmi Note di Xiaomi è forse quella che ha ottenuto una maggiore percentuale di acquisti in questi anni, dato che gli smartphone di questa serie si sono sempre contraddistinti per essere degli ottimi best buy. Il nuovo Redmi Note 9S (conosciuto al di fuori dell’Italia anche con il nome di Redmi Note 9 Pro) si candida come nuovo best buy del 2020.

Partendo dal look, questo device offre le ultime novità del momento, grazie al suo display forato e a una quad camera posteriore posta in una zona quadrata centrale. A dare vita al device troviamo il processore Snapdragon 720G di Qualcomm con memoria RAM di tipo LPDDR4X e storage interno di tipo UFS 2.0. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica completa.

DotDisplay IPS LCD da 6.67 pollici in 20:9 in risoluzione FullHD+ con foro, supporto HDR 10 e vetro protettivo Corning Gorilla Glass 5

Processore octa core Snapdragon 720G con processo produttivo a 8 nm

Tagli di memoria: 4/64 GB oppure 6/128 GB (storage espandibile fino a 512 GB)

Quad camera posteriore 48+8+5+2 megapixel (con sensori di profondità, macro e grandangolare)

Selfie camera da 16 megapixel

Batteria da 5020 mAh con ricarica rapida da 22.5W

Connettività: supporto SIM 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac, GPS, USB Type-C, porta infrarossi, jack audio, radio FM

Sistema operativo Android 10 con MIUI 11

Altro: sensore biometrico laterale e resistenza agli schizzi d’acqua

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Redmi Note 9S è già disponibile all’acquisto sullo store online Amazon Italia nelle colorazioni Aurora Blue, Interstellar Grey e Glacier White secondo i seguenti prezzi: