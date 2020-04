WhatsApp e Mark Zuckerberg contro il coronavirus: ecco le novità

Quest’ultimo periodo non si è dimostrato per nulla soddisfacente per gli utenti, i quali in maggior parte si ritrovano chiusi in casa. Ovviamente WhatsApp risulta una delle principali valvole di sfogo, visto che permette di abbreviare le distanze grazie alle sue soluzioni. Che sia un semplice messaggio o magari che siano chiamate e videochiamate, gli utenti sanno come starsi vicino in questo periodo così buio.

L’applicazione dunque ha potenziato i suoi server a tempo debito, quasi come se avesse previsto che una situazione di sovraccarico del genere. Infatti tutti coloro che utilizzano uno smartphone stanno utilizzando anche WhatsApp in maggior misura rispetto agli ultimi anni. Gli utenti in giro per il mondo sono oltre 2,5 miliardi, e per questo l’applicazione ha bisogno di essere performanti al massimo. Ultimamente però proprio per combattere il coronavirus si starebbe pensando a qualcosa di davvero interessante. A mettere il tutto in pratica ci starebbe pensando proprio il capo supremo.

WhatsApp, un sensibile aiuto contro il coronavirus è pronto ad arrivare: parola di Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg si starebbe muovendo in prima persona per contrastare il virus. WhatsApp ultimamente a messo a disposizione degli utenti un numero di telefono per inoltrare contenuti in modo da richiedere una verifica. Questo è il +39 3456022504.

Inoltre il colosso mediante il suo top management ha effettuato una donazione di 1 milione di dollari per sostenere l’International Fact-Checking Network. È anche disponibile un bot, il quale collabora con l’Organizzazione mondiale della sanità al fine di raccogliere qualsiasi aggiornamento ufficiale o indicazione che sia verificata e attendibile.

“Stiamo collaborando direttamente con Ong ed enti governativi, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità e oltre 20 ministeri della salute nazionali, per contribuire a fornire informazioni affidabili alla popolazione. Questi enti e queste organizzazioni hanno inviato centinaia di migliaia di messaggi tramite WhatsApp agli utenti che hanno richiesto informazioni e consigli”.