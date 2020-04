Huawei Band 4 Pro è la nuova smartband della casa cinese dedicata al fitness in casa e fuori casa. Le sue caratteristiche e specifiche tecniche sono eccellenti e premiano l’impegno di una società che si sta distinguendo positivamente in un mercato saturo di proposte. Gli amanti dell’attività fisica saranno certamente felici di sapere esiste la possibilità di averla completamente Gratis. La speciale promozione è in corso e sarà valida ancora per qualche settimana. Scopriamola ora.

Come avere una Huawei Band 4 Pro in regalo con la promo pazzesca

Dal 15 aprile fino al 24 maggio 2020 è in atto una campagna promozionale volta a promuovere il controllo delle attività sportive tramite dispositivi smart a costo zero. Si parla dell’inedito indossabile made by Huawei che arriva correlato al P40 Lite di cui abbiamo parlato in anteprima nel nostro post al link precedente.

Il costo del wereable con GPS integrato è azzerato anziché 79,00 euro. Offre la possibilità di ottenere un accurato controllo dei dati sportivi oltre che un supporto alla valutazione dei livelli di ossigeno del sangue ed al battito cardiaco. Può aiutare a mantenerti in forma ed in salute grazie ad una suite di funzionalità attiva 24 ore al giorno. Personalizzabile (grazie ai vivaci cinturini), lavabile in acqua e con una componente Smart d’eccezione che garantisce un Personal Trainer sempre al tuo fianco anche senza telefono in tasca.

Per partecipare alla promo è sufficiente registrare l’ordine del proprio Huawei P40 Lite tramite la pagina dedicata a questo link entro e non oltre il 7 Giugno 2020. Gli e-commerce che partecipano ufficialmente all’iniziativa sono i seguenti:

Stessa identica iniziativa viene proposta dai negozi fisici aderenti per i quali si offrono ulteriori informazioni tramite questa pagina di supporto.