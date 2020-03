Huawei ha presentato oggi il primo smartphone della serie P40: Huawei P40 Lite. Un dispositivo che fa del comparto multimediale il suo punto di forza, raggiungendo performance al pari di un vero e proprio top di gamma, ma dal prezzo molto più accessibile.

Huawei P40 Lite, sfoggia, infatti, caratteristiche proprie di uno smartphone di fascia alta: a partire dal suo comparto fotografico, che si compone di quattro fotocamere posteriori potenziate dall’Intelligenza Artificiale, così da garantire degli scatti incredibili in ogni ambiente; un rivoluzionario schermo Punch FullView da 6,4 pollici ed una super batteria che assicura un’autonomia di oltre 24 ore con una singola ricarica.

Lo smartphone, tuttavia, è privo di G-Apps e dei servizi di Google. Huawei P40 Lite dispone, in alternativa, dei HUAWEI Mobile Services e di AppGallery, lo store proprietario dell’azienda dal quale è possibile scaricare migliaia di applicazioni.

Huawei P40 Lite: scheda tecnica, disponibilità e prezzi

Display LCD Huawei Punch FullView da 6,4”, 16,7 milioni di colori Risoluzione 2310×1080 pixel, PP1 398. Processore

HUAWEI Kirin 810 Octa-Core con processo produttivo a 12nm e Intelligenza Artifciale integrata con riconoscimento fno a 22 categorie tra oggetti e scene. CPU: 2 x Cortex-A76 2.27 GHz + 6 x Cortex-A55 1.88 GHz GPU: Mali-G52 Memoria

6 GB RAM + 128 GB spazio di archiviazione interna Esterna: Slot NanoSD™ fno a 256GB Comparto Fotografco

: 48MP Sensore principale con ƒ1.8 8MP Ultra grandangolare con ƒ2.4 2MP Camera bokeh con ƒ2.4 2MP Camera macro con ƒ2.4 : 16MP con ƒ2.0 Video e interazioni

Lettore d’impronta digitale laterale Sblocco con riconoscimento facciale 2D Funzione lenti AR e Emoji 3D Modalità HUAWEI SHARE 3.0 per condividere contenuti con un semplice tocco. Batteria

Capacità: 4200mAh Ricarica: Tecnologia HUAWEI SuperCharge da 40W Da 0 a 70% in 30 minuti Connettività

4G LTE CAT. 13 WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G & 5G Hz Bluetooth® 5.1, BLE, SBC, AAC GPS/AGPS/GLONASS/QZSS/Galileo USB: 2.0, Tipo C NFC Ingresso Jack audio 3.5mm Sensori

Gravità, prossimità, luce ambientale, bussola digitale, giroscopio, hall Peso

183 g circa

HUAWEI P40 lite sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 13 marzo in colorazioni: Midnight Black, Crush Green e Sakura Pink al prezzo di 299,90 euro. Chi acquisterà lo smartphone in uno dei punti vendita aderenti, riceverà in regalo gli auricolari wireless di Hauwei, ovvero le FreeBuds 3, dal valore commerciale di 179 euro. Per poter ricevere il regalo, è necessario registrarsi alla promo, allegando la documentazione richiesta (prova di preordine e prova di acquisto), entro e non oltre il 19 aprile, sulla pagina dedicata alla promozione a partire dal 13 marzo.