Rimanere sempre connessi è da oggi possibile grazie alla creazione e alla diffusione di una nuova rete WiFi nazionale. Concepita con lo scopo di consentire a chiunque un accesso ad internet, la nuova rete è stata voluta fortemente dal MiSE così da archiviare un obiettivo in Italia: quello della smart nation.

Attualmente, la rete WiFi è già presente in alcuni comuni sparsi in Italia, ma è ancora in fase di espansione: il suo obiettivo finale, infatti, è la copertura di circa 7400 comuni suddivisi tra Nord, Sud, Centro e Isole così da fornire uno strumento non solo alla popolazione autoctona, ma anche una risorsa per i futuri turisti in visita in Italia.

Wifi senza limiti: sfruttarlo è semplice grazie allo smartphone

Sfruttabile esclusivamente attraverso smartphone, la rete WiFi non ha né costi né limiti di uso, ma prevede due operazioni fondamentali affinché possa essere utilizzata. Il primo requisito consiste nel dover installare sul proprio smartphone l’apposita applicazione: disponibile sia per i dispositivi Android che iOS anche questa è totalmente gratuita.

Effettuato questo primo step, si dovrà procedere con la registrazione: sarà dunque necessario inserire tutti i dati richiesti affinché si possano ottenere delle credenziali da utilizzare ad ogni accesso al WiFi.

Nel caso in cui, poi, non si fosse informati in merito alla presenza delle postazioni hotspot, il sito del progetto mette a disposizione degli utenti un’intera mappa interattiva che è in continuo aggiornamento; purtroppo l’emergenza sanitaria ha rallentato i lavori, dunque non demordete se nel vostro comune non ne sono presenti: presto arriveranno senza alcun dubbio.