Vodafone sfida Iliad e TIM con le sue Special Minuti da 30 e 50GB

Vodafone rispecchia una delle realtà che più di tutte hanno provato a contrastare ogni tipologia di nuova azienda arrivare nel settore. La telefonia mobile infatti è diventata molto combattuta, visto che le realtà sono tante e soprattutto molto competitive. Da quando però è arrivato Iliad, questa azienda ha perso tanti clienti proprio perché tutti hanno preferito usufruire delle offerte a basso costo del nuovo gestore.

Attualmente però sembra il momento giusto per provare a recuperare utenti, visto che ci sono delle offerte che tornano sul mercato. Stiamo parlando delle solite Special Minuti di casa Vodafone, le quali hanno a disposizione tutti i contenuti migliori in assoluto. Ovviamente non dureranno per sempre per cui conviene approfittare prima che scadano.

Vodafone esce fuori con le sue promozioni migliori per provare a recuperare utenti nel minor tempo possibile

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB