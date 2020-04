Numerosi provider hanno previsto importanti cambiamenti per le operazioni di ricarica nel corso delle precedenti settimane. Gli utenti di TIM e di WindTre hanno scoperto in simbiosi un nuovo modello di ricarica che prevedeva un euro aggiuntivo di costo rispetto al corrispettivo in credito residuo. Anche per i clienti di Vodafone si è palesato un simile scenario.

Vodafone, non solo Giga Ricariche: ritornano anche le ricariche standard

Vodafone ha lanciato da alcuni mesi le sue Giga Ricariche. Le Giga Ricariche hanno un taglio standard con costo da 5 e 10 euro. Rispetto a quelli che sono i prezzi di vendita, però, gli abbonati riceveranno un credito residuo pari a 4 e 9 euro. L’euro aggiuntivo previsto sarà propedeutico per la ricezione di 3 Giga internet utili per la connessione internet.

Con l’arrivo delle Giga Ricariche, il team commerciale di Vodafone ha eliminato alcune tipologie di ricariche standard tra cui anche le stretch card: allo stato attuale le card con codice a 16 cifre non sono più disponibili nei punti vendita ufficiali.

A causa di questa decisione, le polemiche degli utenti non sono di certo mancate in questi giorni. Ebbene, per venire incontro alla volontà degli utenti, Vodafone in questi giorni ha cambiato ancora una volta la sua strategia commerciale. Negli store Sisal e Lottomatica i clienti potranno ora scegliere tra le ricariche standard e Giga Ricariche.

Per quanto concerne il sito internet, invece, è bene sottolineare come gli utenti attraverso la piattaforma online possano effettuare operazioni di ricarica senza alcun genere di commissione sul credito residuo.