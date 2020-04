Per chi sceglie la nuova opzione “Passa a Iliad” oppure decide di attivare un nuovo numero con le offerte speciali attualmente in vigore si confermano tre servizi omaggio da utilizzare a tempo indeterminato attraverso il proprio numero di telefono. Sono funzionalità aggiuntive che clienti di operatori come TIM e Vodafone possono permettersi soltanto aggiungendo ulteriori costi mensili alla propria tariffa.

In questo caso Iliad Italia consolida ancora una volta la sua posizione dominante sul mercato telefonico che rispetta in tutto e per tutta la linea di condotta del “per sempre”, mantenuta tale ormai da un biennio e pronta a regalare nuove emozioni ai suoi adepti. Scopriamo insieme che cosa possiamo prendere scegliendo la “Giga 50“” e le altre offerte segrete disponibili nell’area speciale del sito ufficiale.

Iliad sorprende gli utenti: arrivano tre regali automatici e gratuiti per tutti

I regali automatici si attivano contestualmente ad una MNP oppure alla richiesta di un numero nuovo. Sono inclusi per sempre e da sempre con le opzioni Giga 40, Giga 50 ed anche con Solo Voce (la tariffa giusta per chi desidera chiamare tutti a costo fisso). Si parla nello specifico di segreteria telefonica, chiamate gratuite servizi di richiamo.

L’ultimo servizio citato, ossia il richiamo al numero, consiste nell’uso di un sistema che informa circa una chiamata persa via SMS. Si può paragonare al “Chi è” di TIM con la differenza che sarà sempre incluso nel piano scelto dall’utente. In caso di telefono spento o non raggiungibile si otterrà una notifica tramite messaggio.

Per le telefonate gratis ci si riferisce all’estero per quelle che sono le oltre 60 destinazioni oltre confine che si possono contattare senza costi extra. Contatti a zero spese verso Europa ma anche in Stati Uniti e Canada al solo costo mensile della ricaricabile scelta.

Concludiamo con la segreteria telefonica che si può personalizzare ed utilizzare come centralino in-bound in caso di chiamata persa. Sostituisce il “Chi è Iliad” grazie alla possibilità di ricevere un messaggio vocale che informa della richiesta di avvenuto contatto da parte del mittente della telefonata persa. Cosa possibile anche con gli altri operatori ma ad un costo maggiorato che arriva a sfiorare 2 euro in più al mese. Con il gestore francese è ancora gratis e lo sarà a tempo indeterminato.