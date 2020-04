Esselunga spiazza Unieuro riuscendo a lanciare una campagna promozionale in grado di nascondere al proprio interno offerte davvero incredibili ed alla portata della maggior parte di noi, in quanto effettivamente disponibili su tutto il territorio nazionale.

Sfogliando le pagine del volantino inserito nell’articolo leggerete la disponibilità fino all’11 aprile, la dicitura appare essere però errata, dal sito ufficiale apprendiamo la validità della campagna fino al 24 aprile 2020 in ogni punto vendita in Italia. Gli acquisti non potranno esser effettuati sul sito ufficiale, i prodotti selezionati sono commercializzati in versione completamente no brand.

Esselunga: il volantino dalle mille sorprese e dagli sconti

Il nucleo dell’intera campagna promozionale passa per la possibilità di acquisto garantita da Esselunga, l’utente si ritrova infatti a poter aggiungere solamente 1 euro al valore finale dello scontrino per riuscire a mettere le mani sulle cuffie wireless SBS, il cui valore commerciale si aggirerebbe attorno ai 39 euro. Per ottenerle non sarà necessario raggiungere un livello minimo di spesa, ma basterà semplicemente scegliere uno dei prodotti effettivamente contrassegnati.

Tra questi non mancano soluzioni decisamente interessanti, del calibro di un Apple iPhone Xr in vendita a 638 euro, passando anche per i più economici Xiaomi Redmi Note 8T a 168 euro o l’altrettanto allettante Huawei P30 Lite New Edition acquistabile a 298 euro.

Il volantino Esselunga è interamente riassunto qui sotto nel dettaglio, ricordate che gli acquisti sono effettuabili fino al 24 aprile, solo nei punti vendita fisici.