CoopVoce e la ChiamaTutti Top 50: la promozione dell'anno per gli utenti

Da quando CoopVoce ha alzato il tiro, nessun gestore rivale sembra irraggiungibile. Tra i vari provider virtuali infatti tutti sanno che Coop ha finalmente raggiunto il top secondo i principali requisiti che portano un gestore a diventare uno dei migliori.

Non solo tra i virtuali però c’è chi si guarda da CoopVoce, visto che le offerte di quest’azienda stanno intimidendo anche le grandi realtà come TIM e Iliad. Ora come ora infatti proprio CoopVoce sembra aver trovato il bandolo della matassa, riuscendo a guadagnare un buon numero di utenti. Questi sono finalmente felici di avere a disposizione minuti, SMS e giga a volontà, cosa su cui il provider di Coop non è stato per nulla tra i migliori durante i suoi primi mesi. La strategia è cambiata e questo sicuramente porterà l’azienda a tanti nuovi successi.

CoopVoce: ecco la nuova ChiamaTutti Top 50 con tutto incluso ed un prezzo imbattibile per i rivali

Quando un utente si mette in cerca di un nuovo gestore non può non valutare le proposte di CoopVoce, provider che adesso sembra essere tra i migliori. Con la sua nuova ChiamaTutti Top 50 poi pare non esserci scampo, visti i contenuti ma soprattutto il prezzo che peraltro non cambia mai nel tempo.

Ci sono al suo interno minuti senza limiti per le chiamate, SMS senza limiti e addirittura 50 giga in 4G per navigare sul web senza problemi. La promozione costa solo 10 euro al mese e dura per sempre a questo prezzo ed inoltre è disponibile per tutti, anche i già clienti.