CoopVoce spinge forte con la sua ChiamaTutti Top 50 che costa 10 euro

Con tutti i gestori che ci sono in Italia, gli utenti sanno di poter trovare una nuova soluzione in ogni momento. Un esempio in questi ultimi tempi è sicuramente CoopVoce, azienda che nei mesi addietro non se la passava di certo bene. Sono stati tanti gli utenti che si sono lamentati dei pochi contenuti all’interno delle offerte del provider virtuale, il quale poi ha deciso di modificare la sua strategia. Questa è risultata la vera e propria carta vincente: da quel momento sono nate nuove offerte di gran livello.

Il gestore di Coop ha dunque riscosso un gran successo e continua tuttora a farlo. La sua linea ChiamaTutti è una delle più desiderate da tutti coloro che cercano un nuovo provider di telefonia mobile. Infatti le promozioni costano poco e soprattutto non cambiano mai nel tempo proprio in merito al prezzo.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti Top 50 è arrivata per battere la concorrenza, ecco cosa contiene al suo interno

CoopVoce, oltre a regalare 100 giga a tutti gli utenti che fanno parte della sua famiglia vista l’emergenza coronavirus, a scelto di venire fuori con una promo di gran livello. Stiamo parlando della ChiamaTutti Top 50, offerta che al suo interno offre i migliori contenuti in assoluto.

Per soli 10 € al mese potete infatti avere a disposizione minuti verso tutti senza limiti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati per la navigazione in 4G. Da ricordare che questo prezzo resta immutato per sempre, per cui nessuna brutta sorpresa. Inoltre la promo è disponibile anche per i già clienti.