L’operatore virtuale 1Mobile ha da qualche ora annunciato di aver deciso di prorogare ulteriormente alcune delle proprie offerte. La scadenza ora presente sul sito ufficiale dell’operatore, riporta la data del prossimo 30 aprile 2020.

Solamente qualche giorno fa vi avevamo annunciato che l’operatore aveva scelto come ultima data di attivazione il 15 aprile 2020, ieri. Probabilmente nelle ultime ore ha cambiato idea. Scopriamo insieme le offerte prorogate.

1Mobile proroga le propri offerte fino al 30 aprile 2020

Le offerte di cui stiamo parlando sono la Large Plus Reward che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 35 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 6.99 euro al mese. L’operatore, al terzo mese di rinnovo regalerà a tutti gli utenti 15 GB aggiuntivi per sempre, calando anche il prezzo della propria offerta a 5.99 euro al mese.

Un’altra offerta molto conveniente si chiama 75XPlus Reward che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 75 GB di traffico internet in 4G alla massima velocità disponibile al prezzo di 9.99 euro al mese. Anche in questo caso, a partire dalla terza mensilità l’operatore aggiungerà 15 GB di traffico internet al mese portando il prezzo dell’offerta a 7.99 euro al mese.

Entrambe le offerte sono caratterizzate da un meccanismo di aumento dei Giga e contestuale riduzione del prezzo dopo tre mesi. L’attivazione è possibile per tutti i nuovi clienti che provengono da Tim, WindTre, Iliad Fastweb Mobile e qualsiasi altro operatore virtuale. Non possono essere invece attivate dagli attuali clienti Vodafone. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.