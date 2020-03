L’operatore virtuale di rete Vodafone fino in 4G LTE, 1Mobile, ha nuovamente deciso di prorogare le proprie offerte ricaricabili fino al prossimo 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe.

Le offerte coinvolte sono caratterizzate dal meccanismo che comporta l’aumento dei Giga e la riduzione del prezzo dopo tre mesi. Stiamo parlando della 75XPlus Reward e Large Plus Reward, scopriamole insieme.

1Mobile proroga nuovamente le proprie offerte ricaricabili fino al 15 aprile 2020

Partiamo subito con l’offerta denominata 75XPlus Reward, che prevede un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 75 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 9.99 euro al mese. Non dimentichiamo che questa tariffa prevede anche delle tariffe internazionali agevolate a consumo verso alcuni Paesi. Dalla terza mensilità, il traffico dati aumenterà di 15 GB fino a raggiungere i 90 Giga ed il prezzo dell’offerta si ridurrà a 7.99 euro al mese.

Insieme a questa appena presentata segue la Large Plus Reward, che prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 35 GB di traffico internet in dati 4G con le tariffe internazionali agevolate in certi Paesi, il tutto a 6.99 euro al mese. Anche in questo caso, dopo la terza mensilità, il traffico dati raggiungerà la soglia di 50 GB al prezzo di 5.99 euro al mese.

Entrambe le offerte appena presentate sono rivolte ai nuovi clienti in portabilità da Tim, WindTre, Fastweb Mobile, Iliad e qualsiasi altro operatore virtuale escluso Vodafone Italia, di cui utilizza la rete come anticipato precedentemente. Il contributo di attivazione ammonta a 10 euro per la prima offerta e 8 euro per la seconda. Per scoprire maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.